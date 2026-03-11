Συνεχίζονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται με επιθέσεις πυραύλων και drones, αλλά και με αεροπορικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Την ίδια ώρα, χώρες του Κόλπου ενεργοποιούν τα συστήματα αεράμυνάς τους για να αντιμετωπίσουν τις απειλές, ενώ αναφορές από το πεδίο κάνουν λόγο για χτυπήματα και στο νότιο Λίβανο, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Δύο αεροπορικά πλήγματα έπληξαν τις πόλεις Al-Sama’iyah και Zawtar al-Sharqiyah, ενώ πυρά πυροβολικού κατευθύνθηκαν προς τις περιοχές Naqoura, Wadi Hamool, Jabal al-Batoum και Siddiqin.

Παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής αν υπάρχουν θύματα.

Το Ιράν εκτόξευσε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και αρκετά drones εναντίον του Κατάρ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι δυνάμεις του Κατάρ αναχαίτισαν όλα τα βλήματα εκτός από ένα, το οποίο έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα εθνικά συστήματα αεράμυνας ανταποκρίθηκαν πριν λίγη ώρα σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται σε διάφορα σημεία της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση αυτών των απειλών από τα συστήματα άμυνας.

Ο στρατός κάλεσε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφάλειας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη.