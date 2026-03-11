Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι, η Μπόντο Γκλιμτ νίκησε επίσης με 3-0 τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Παρί Σεν Ζερμέν πάτησε με 5-2 την Τσέλσι, στους πρώτους αγώνες για τη φάση των «16» του Champions League.

Το ντέρμπι της ημέρας, θεωρητικά, ήταν αυτό στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στην πράξη όμως δεν αποδείχθηκε τέτοιο και ο κυριότερος λόγος ήταν ο Βαλβέρδε, ο οποίος έκανε απίστευτα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο πετυχαίνοντας χατ-τρικ!

Στο 20′ ο Ουρουγουανός χαφ κατέβασε υπέροχα τη μπάλα μετά το γέμισμα του Κουρτουά, απέφυγε και τον Ντοναρούμα και πλάσαρε για το 1-0, στο 27′ με σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-0 και στο 42′ σκόραρε ξανά, έπειτα από εκπληκτική ενέργεια, για το 3-0 μέσα σε αποθέωση!

Στο 57′, μάλιστα, η Ρεάλ είχε την ευκαιρία και για 4ο γκολ καθώς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Βινίσιους από τον Ντοναρούμα αλλά ο Ιταλός νίκησε τον Βραζιλιάνο που ανέλαβε την εκτέλεση, με το 3-0 να μένει ως το τέλος και τη Μάντσεστερ Σίτι να κυνηγάει ένα μικρό θαύμα στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0

Με το ένα πόδι στους προημιτελικούς του Champions League, κάτι που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί όταν άρχιζε η σεζόν, είναι η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία νίκησε με 3-0 τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για την οποία ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 63′.

Οι απίθανοι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ στο 32′ με πέναλτι που κέρδισε ο Φετ από τον Βαγιαννίδη και εκτέλεσε ο ίδιος, για να ακολουθήσει το 2-0 στο 45′ από τον Μπλόμπεργκ με τελείωμα εντός περιοχής. Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 71′ ο Χεγκ με προβολή, μετά το γύρισμα του Χάουγκε, έγραψε το 3-0, με τη Μπόντο να είναι με το ένα πόδι στους «8».

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Στο Παρκ Ντε Πρενς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Μπαρκολά, στο 28′ όμως η Τσέλσι ισοφάρισε με τρομερό σουτ του Μάλο Γκούστο. Στο 40′ ο Ντεμπελέ, στην αντεπίθεση, έκανε το 2-1 για τους Γάλλους, οι Άγγλοι όμως απάντησαν ξανά, κάνοντας το 2-2 στο 57′ με τον Έντσο μετά την πάσα του Πέδρο Νέτο.

Η Παρί, όμως, ήταν αποφασισμένη για τη νίκη και μετά την είσοδο του Κβαρατσχέλια στο παιχνίδι ανέβασε ρυθμό και έβαλε βάσεις πρόκρισης: 3-2 στο 75′ με λόμπα του Βιτίνια μετά το λάθος του Γιόργκενσεν, 4-2 στο 85′ με τρομερό σουτ του Κβαρατσχέλια, 5-2 στο 90′ με πλασέ του Γεωργιανού και οι προημιτελικοί είναι πολύ κοντά.