Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λούιβιλ του Κεντάκι, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ διακόπηκε προσωρινά όταν μια γυναίκα στο κοινό λιποθύμησε πίσω από το βήμα από το οποίο μιλούσε. Το συμβάν σημειώθηκε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε σε εκδήλωση μετά την επίσκεψή του σε εγκατάσταση συσκευασίας στο Χέμπρον, έξω από την πόλη.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η γυναίκα φαίνεται αρχικά να νιώθει έντονη αδιαθεσία πριν καταρρεύσει, με άτομα που βρίσκονταν κοντά της να φωνάζουν προς τον Τραμπ ότι χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Ο πρόεδρος παρατήρησε την αναστάτωση στο κοινό και διέκοψε την ομιλία του για αρκετά λεπτά, ενώ διασώστες και παρευρισκόμενοι έσπευσαν να παρέχουν βοήθεια.

Γυρίζοντας προς το σημείο του περιστατικού, ο Τραμπ ζήτησε από το πλήθος να βρεθεί γιατρός, λέγοντας: «Υπάρχει κάποιος γιατρός εδώ;». Καθώς η γυναίκα λάμβανε τις πρώτες βοήθειες, ζήτησε από το κοινό να δείξει υπομονή: «Ας πάρουν τον χρόνο τους». Προσπαθώντας να κρατήσει το κοινό απασχολημένο, ρώτησε αν θα έπρεπε να ακουστεί μουσική, λέγοντας: «Νομίζετε ότι οι άνθρωποι στα παρασκήνια με ακούνε;» και πρότεινε το κομμάτι «Ave Maria», προσθέτοντας: «Αν με ακούνε».

Λίγο αργότερα, όταν η γυναίκα κατάφερε να σηκωθεί ξανά, ο Τραμπ την χειροκρότησε και την ενθάρρυνε: «Φαίνεται υπέροχα!».