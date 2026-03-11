Νέες πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ έπληξαν ανοιχτές περιοχές του Ισραήλ πριν λίγη ώρα, με εκτοξεύσεις που προέρχονταν από τον Λίβανο πριν από λίγη ώρα.

Δεδομένου ότι οι πύραυλοι κατευθύνονταν σε μη κατοικημένες ζώνες, οι στρατιωτικές σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν.

Η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ.

Κάτοικοι του κεντρικού Ισραήλ ανέφεραν έντονους ήχους εκρήξεων κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι η σημερινή επίθεση κατά του Ισραήλ ήταν μια «κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση» με την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

🇮🇱🇱🇧 O Iron Dome disparou dezenas de mísseis Tamir desesperadamente para tentar interceptar os mais de 100 foguetes que o Hezbollah lançou hoje contra o norte de Israel durante a operação "Fierce Rage". As baterias do Iron Dome ficaram completamente saturadas e sem munição. pic.twitter.com/22fataUA6V — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) March 11, 2026

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Tasnim, οι IRGC αναφέρουν ότι εκτόξευσαν πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε drones και πυραύλους κατά περισσότερων από 50 στόχων στο Ισραήλ.

Σε προηγούμενες επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός (IDF) είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να δείχνουν ταυτόχρονη επίθεση από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ ως «συντονισμένη» ενέργεια.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν — που εκτοξεύτηκαν προς το κεντρικό, βόρειο και νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ρουκέτας επίθεσης της Χεζμπολάχ — αναχαιτίστηκαν όλοι από τα συστήματα αεράμυνας. Ταυτόχρονα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 150 ρουκέτες προς τον βορρά του Ισραήλ.