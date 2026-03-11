«Η χώρα είναι προετοιμασμένη αυτή τη στιγμή για τις συνήθεις μεταναστευτικές ροές, δεν είμαστε ακόμα στο επιθυμητό σημείο το οποίο θέλουμε στις επιστροφές όσων απορρίπτεται το άσυλο και έχουμε και 30 δομές στις οποίες θα προστεθούν από το καλοκαίρι, δύο νέες κλειστές δομές στα Χανιά και το Ηράκελιο της Κρήτης», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη του το βράδυ της Τετάρτης στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στις εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου για πιθανή εκτόπιση του 10% του πληθυσμού του Ιράν, δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια από τα 91 εκατομμύρια κατοίκους, ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι πρόκειται για μετακίνηση που μπορεί να συγκριθεί με τα μεγαλύτερα προσφυγικά κύματα των τελευταίων ετών, όπως αυτά της Συρίας, προσθέτοντας: «Η χώρα αυτή τη στιγμή ίσως είναι καλύτερα προετοιμασμένη από όλες τις χώρες πρώτης υποδοχής».

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης: «Ως υπουργό Μετανάστευσης αυτή τη στιγμή με ανησυχεί περισσότερο το νότιο κομμάτι». Εξηγώντας την επίδραση των σκληρών μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιούλιο, ανέφερε ότι αρχικά οι ροές ήταν αυξημένες κατά 5%, ενώ το 2025 έκλεισε με μείωση 60% στις αφίξεις. Συνολικά για το έτος η μείωση φτάνει το 25%, καθώς οι ροές μειώθηκαν από 60.000 το 2024 στις 48.000, με 20.000 από αυτές να προέρχονται από την Κρήτη. Ο ίδιος επισήμανε ότι η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται στη συντονισμένη δράση του Λιμενικού αλλά και στην εφαρμογή των αυστηρών μέτρων για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια ασύλου.

«Αν ο πόλεμος στο Ιράν ολοκληρωθεί σύντομα δεν θα προκύψει μόνιμη κατάσταση σε μεταναστευτικές ροές»

«Αντιθέτως, εάν έχουμε μια παγιωμένη κατάσταση και ενδεχομένως μια επόμενη μέρα στο Ιράν, η οποία δεν θα έχει μία σταθερότητα και οδηγήσει σε σπαραγμό, θα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ροές προς την Ευρώπη. Ως Ελλάδα, επειδή έχουμε ένα στοιχείο απειλής, αυτό το οποίο είδαμε στην Κύπρο να υλοποιείται, προφανώς βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερο ενδιαφέρονται για την αποδυνάμωση του Ιράν, όχι αναγκαστικά στην εξαφάνισή του, όποτε αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό», επισημαίνει ο κ. Πλεύρης.

«Οπωσδήποτε η οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και περίσκεψη και να πούμε την πραγματικότητα να έχει και το έρεισμα το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα που έχει να κάνει ότι πολλές φορές υπάρχουν καθεστώτα, που συνδέονται συνήθως με το σκληρό Ισλάμ και βλέπουν επιθετικά οτιδήποτε δεν είναι της δικής τους αντίληψης.

Η διακυβέρνηση Τραμπ αυτή τη στιγμή γύρισε μια ολόκληρη συζήτηση στο κομμάτι της μετανάστευσης, οι ΗΠΑ έχουν μηδενικές ροές και τρομακτικές επιστροφές. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είπε ο Υπουργός Μετνάστευσης και Ασύλου υπενθυμίζοντας: «Οι ίδιες οι χώρες που πριν από μερικά χρόνια μας εγκαλούσαν ότι δήθεν δεν τηρούσαμε τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου είναι αυτές τώρα που πρωταγωνιστούν και λένε ότι ναι, θέλουμε και μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών».

«Τον τελευταίο χρόνο, υπάρχει καλή συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή»

Η μείωση των ροών είναι πάρα πολύ μεγάλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης αναφέροντας ενδεικτικά ότι το από την Τουρκία προς τα νησιά το 2025 υπήρξαν 27.000 λιγότερες ροές σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο τόνισε ότι μια αποσταθεροποίηση του Ιράν σε συνδυασμό με την ένταση που υπάρχει μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, δημιουργεί επικινδυνότητα να αυξηθούν οι ροές.

«Αυτοί που ενδεχομένως σκότωναν διαδηλωτές στο Ιράν δεν θα τύχουν διεθνούς προστασίας», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Τις πρώτες 70 μέρες του 2026 η μείωση των ροών είναι στο 41%»

Έχουμε 41% λιγότερες ροές σε σχέση με το 2025, κυρίως με την Τουρκία, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

Σχετικά με τις συνολικές επιστροφές και μετεγκαταστάσεις ο αριθμός των 7.000, δεν μας ικανοποιεί. Η αναστολή ασύλου ήταν μια έκτακτη συνθήκη, καθώς η Κρήτη δεν είχε καμία υποδομή, υπενθύμισε.