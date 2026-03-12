Ένας από τους κύριους στρατιωτικούς συμβούλους του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, χαρακτήρισε την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «Σατανά» και διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη προτίθεται να «καταστρέψει το Ισραήλ».

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

«Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε ο Σαφαβί.