Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε ότι λίγο πριν από τις 02:00 καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις τις τελευταίες μέρες.

«Drone που κατευθυνόταν προς το κοίτασμα (σ.σ. πετρελαίου) Σέιμπα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στην έρημο», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο περί αναχαίτισης άλλων 18 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.