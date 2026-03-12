Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε συνοικία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται και το διεθνές αεροδρόμιο του νησιωτικού βασιλείου, έπειτα από ιρανική επίθεση, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους της γύρω περιοχής να κλείσουν τα παράθυρά τους λόγω των καπνών.

Bahrain International Airport with smoke rising above after an IRGC drone reporterly struck a fuel tank facility on Muharraq Island.



Stay connected, follow @MOSSADil. pic.twitter.com/30gNKZawcI — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 12, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο νησί Μουχαράκ του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η πυρκαγιά επηρεάζει δεξαμενές πετρελαίου στην περιοχή. Στον χώρο του αεροδρομίου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων για αεροσκάφη, ενώ στην ίδια περιοχή βρίσκονται και άλλες δεξαμενές που εξυπηρετούν τη πετρελαϊκή βιομηχανία του βασιλείου.

⚡️ Large fires continue to break out in oil tanks in the Bahraini city of Muharraq after they were targeted by suicide drones. pic.twitter.com/Fv9vq1930i — War Monitor (@WarMonitors) March 12, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των γύρω συνοικιών «να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και τα ανοίγματα αερισμού, ως προληπτικό μέτρο για πιθανή έκθεση στον καπνό από τη συνεχιζόμενη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Το Μπαχρέιν είχε μετακινήσει ορισμένα αεροσκάφη μακριά από την περιοχή του αεροδρομίου από νωρίς την Τετάρτη.