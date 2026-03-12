Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από νέο ισραηλινό βομβαρδισμό σε παραλία της Βηρυτού, λίγες μόνο ώρες μετά από ακόμη μια επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Un incendie majeur s'est déclaré à Ramlet al-Bayda au Liban. pic.twitter.com/R2YS1jWrLJ — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) April 30, 2025

«Βομβαρδισμός του ισραηλινού εχθρού στη Ράμλετ αλ Μπάιντα, στη Βηρυτό, προκάλεσε κατά τον αρχικό απολογισμό επτά θανάτους και 21 τραυματισμούς», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Αναφερόταν σε δημόσια παραλία όπου κοιμούνται έξω εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.