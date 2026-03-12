Την τελευταία της πνοή άφησε η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 12/3 στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Βάρης – Κορωπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, οδηγός ταξί, περίπου 50 ετών. Με παρέμβαση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε από το ένα αυτοκίνητο ένας άνδρας περίπου 23 ετών ο οποίος είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ η γυναίκα, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και κατέληξε.