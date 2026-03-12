Οι βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 12/3.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 12 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα δυτικά και τα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 16-18, στην Ήπειρο από 2 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 18, στην Εύβοια από 3 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 17-18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-18, και στην Κρήτη από 8 έως 18 και τα Δωδεκάνησα έως 18-20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς.