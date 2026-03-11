Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πιθανό ο πληθωρισμός να ξεπεράσει το 3% μέσα στη χρονιά, εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει στη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου Μπρεντ κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και κρατήσει το φυσικό αέριο σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο διάστημα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg News.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.