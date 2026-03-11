Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League και προηγείται με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Βαλβέρδε.

Ο Ουρουγουανός χαφ κάνει μια χαρά τη δουλειά του στη μεσαία γραμμή, κόντρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα όμως έδειξε ότι ξέρει να την κάνει και σαν… επιθετικός.

Στο 20ο λεπτό, με τη μπάλα να έχει φύγει από τα πόδια του Κουρτουά, ο Βαλβέρδε έκανε μαγικό κατέβασμα φέρνοντας τη μπάλα μπροστά του και στη συνέχεια απέφυγε και τον Ντοναρούμα και πλάσαρε από πλάγια θέση για το 1-0 μέσα σε αποθέωση.

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα και συγκεκριμένα στο 27′ ο Βαλβέρδε «χτύπησε» ξανά, καθώς με σουτ εντός περιοχής, με το αριστερό αυτή τη φορά, έστειλε ξανά στα δίχτυα τη μπάλα γράφοντας το 2-0.