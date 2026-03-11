Μια ασύλληπτη ιδέα είχαν δύο γυναίκες, καθώς μεταμφίεσαν σε κοράκι ένα drone και επιχείρησαν να περάσουν ναρκωτικά, κινητά και τσιγάρα σε φυλακή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ομοσπονδιακή φυλακή του Grant Parish στη Λουιζιάνα και για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο γυναίκες. Η 38χρονη Melanie Jean Worthington και 41χρονη Kassy Marie Cole.

Σύμφωνα με την αμερικανική αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρεται να πληρώθηκαν 40.000 δολάρια για να μεταφέρουν τα δέματα με drone.

Ωστόσο, για να μην γίνουν αντιληπτές, μεταμφίεσαν το drone σε κοράκι. Δηλαδή είχε μαύρο ράμφος, μάτια και φτερά, ώστε να μοιάζει με το συγκεκριμένο πτηνό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μία παράδοση ή είχαν γίνει κι άλλες, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Το drone – κοράκι: