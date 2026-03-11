Η Boeing υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 298 εκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ για την παράδοση έως και 5.000 νέων έξυπνων βομβών που εκτοξεύονται από αέρος, σύμφωνα με τρεις άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συναλλαγή.

Η βόμβα μικρής διαμέτρου της εταιρείας είναι ένα κατευθυνόμενο πυρομαχικό που μπορεί να εκτοξευθεί από ισραηλινά αεροσκάφη σε στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 64 χιλιομέτρων.

Η νέα σύμβαση δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς οι παραδόσεις δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν από 36 μήνες, σύμφωνα με ένα από τα άτομα.

Αυτή είναι τουλάχιστον η τρίτη πώληση του όπλου στο Ισραήλ, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ενημερώνει τον Φεβρουάριο του 2025 τις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας ότι το Ισραήλ είχε ζητήσει 2.166 από τις βόμβες. Η Boeing έστειλε περίπου 1.000 από τις βόμβες στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ανακοίνωση σηματοδότησε την αποφασιστικότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμβαθύνει τη δέσμευση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών στον πόλεμο κατά του Ιράν. Νωρίτερα την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει υπάρξει «ένας πραγματικά ισχυρός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια».

Η νέα σύμβαση δεν αποτελεί επίσημη πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά άμεση εμπορική πώληση μεταξύ της Boeing και του Ισραήλ, η οποία τελικά θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η συναλλαγή δεν αποκαλύφθηκε την Παρασκευή σε δελτίο τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που περιγράφει μια πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 151 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θεωρείται επείγουσα και πρέπει να παρακάμψει την κανονική διαδικασία ελέγχου από το Κογκρέσο. Η συναλλαγή αφορά 12.000 γενικής χρήσης κελύφη βομβών BLU-110 1.000 λιβρών, κατασκευασμένα από την Repkon USA, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio παρέσχε στο Κογκρέσο λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη που απαιτεί την άμεση πώληση των περιβλημάτων BLU-110 εκτός της κανονικής διαδικασίας εξέτασης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.