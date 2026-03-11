Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (12/3) την Τσέλιε στη Σλοβενία με στόχο το αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στους προημιτελικούς του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του.

Η Ένωση είχε αντιμετωπίσει τους Σλοβένους, πάλι εκτός έδρας, στην πρεμιέρα της League Phase και είχε ηττηθεί με 3-1, από τότε όμως πέρασε πολύς καιρός και τώρα επιστρέφει στο ίδιο γήπεδο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8».

Οι «κιτρινόμαυροι» προπονήθηκαν στα Σπάτα και στη συνέχεια αναχώρησαν για Σλοβενία, όπου ο Νίκολιτς είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε και ότι πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Επίσης τώρα θα παίξουμε δύο παιχνίδια.

Η τρίτη διαφορά είναι ότι έχουμε καινούργιους παίκτες, κάποιοι που έφυγαν. Στην Τσέλιε επίσης συμβαίνει το ίδιο ενώ άλλαξε και προπονητή. Είμαστε σε καλή φόρμα, είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μας ήρθε σαν δώρο, εμείς το κερδίσαμε μόνοι μας και θέλουμε να πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Χαίρομαι που ήρθαν πολλοί φίλαθλοί μας. Είναι σημαντικό για τους παίκτες αυτό».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ σε σχέση με το ματς του Οκτωβρίου: «Η Τσέλιε παίζει physical παιχνίδι. Έχουν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή έχουν αλλάξει, κάποια όχι. Εμείς κάναμε τρία μεγάλα λάθη, η Τσέλιε ήταν έτοιμη να τα τιμωρήσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Δέχονται γκολ, αλλά είναι έτοιμοι και να τιμωρήσουν. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε σωστά τακτικά και να παίξουμε έξυπνα χωρίς να δίνουμε δώρα».

Για το αν θα πρέπει να περιμένουμε μια ΑΕΚ όπως στα προκριματικά του καλοκαιριού: «Δεν είμαι βέβαιος, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού μας. Είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, παίρνουμε πιο πολλά ρίσκα, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Ήταν τότε πολύ σημαντικό να παίξουμε προσεκτικά. Τώρα θα παίξουμε φυσικά για το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να παίξουμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ πάντα θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο αν ήταν να διαλέξω».