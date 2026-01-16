Στις 14:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν η πρώτη κλήρωση της φετινής σεζόν, μετά από εκείνη του Μονακό για τη League Phase των τριών διοργανώσεων. Η διαδικασία θα αφορά τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του Conference League.

Η ΑΕΚ αναμένεται να αντλήσει δύο σημαντικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της διοργάνωσης και τον αντίπαλό της στη φάση των «16». Αρχικά, θα ξεκαθαρίσουν τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι πιθανοί αντίπαλοί της. Συγκεκριμένα, θα φανεί με ποια ομάδα από τις Ντρίτα ή Νόα θα τεθούν αντιμέτωπες η Αλκμααρ και η Τσέλιε, δηλαδή αν τα ζευγάρια θα είναι Αλκμααρ–Ντρίτα ή Αλκμααρ–Νόα και αντίστοιχα Τσέλιε–Ντρίτα ή Τσέλιε–Νόα.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, η Ένωση δεν θα γνωρίζει ακόμη από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλός της στις αναμετρήσεις της 12ης και 19ης Μαρτίου, αν δηλαδή θα προέρχεται από το μονοπάτι της Αλκμααρ ή από εκείνο της Τσέλιε. Η οριστική απάντηση θα δοθεί στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου, όταν στο ταμπλό της διοργάνωσης θα βρίσκονται μόνο οι δύο ομάδες που θα έχουν προκριθεί: είτε η Αλκμααρ και η Τσέλιε, είτε κάποια από τις Ντρίτα ή Νόα σε περίπτωση έκπληξης.

Παράλληλα, από τη σημερινή διαδικασία η ΑΕΚ θα μπορεί να διαπιστώσει και σε ποια πλευρά του ταμπλό (την ασημένια αριστερά ή την πράσινη δεξιά) θα τοποθετηθούν ισχυρές ομάδες και φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου που δεν μπήκαν στο top-8, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Φιορεντίνα, αλλά και η Σάμσουνσπορ ή η Αλκμααρ.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας του Conference League και φυσικά της κλήρωσης της 27ης Φεβρουαρίου – της τελευταίας της σεζόν- όπου η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες του top-8 θα τοποθετηθούν με τη σειρά τους στη μία ή την άλλη πλευρά του ταμπλό, χαράσσοντας τη διαδρομή μέχρι τον τελικό.