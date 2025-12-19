Μετά την εντυπωσιακή ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα και την πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι στα αποδυτήρια των «κιτρινόμαυρων». Ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κατέβηκαν για να συγχαρούν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, και οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν γεμάτες ενθουσιασμό, με τον πρόεδρο της Ένωσης να επιφυλάσσει μια έκπληξη στους ποδοσφαιριστές.

Η ομάδα τραγουδούσε σύσσωμη «Ωωωω Super Mario», ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στους παίκτες δήλωσε: «Σήμερα είχαμε απίστευτο σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη χωρίς αμφιβολία. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα, πηγαίνει στα δοκάρια ή ένα εκατοστό έξω. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μπάλα». Τη στιγμή εκείνη, ο Ντομαγκόι Βίντα σχολίασε «η μπάλα είναι μπάλα», προκαλώντας ξέσπασμα γέλιου σε όλους.

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου αστειευόμενος, ανακοίνωσε ότι το πριμ είναι 300.000 ευρώ, με τον Βίντα να απαντάει: «Κύριε πρόεδρε, 300.000 είναι καλά, αλλά… είναι Χριστούγεννα». Ο ιδιοκτήτης της ομάδας τότε ανέβασε το ποσό στα 400.000 ευρώ, ενώ οι παίκτες τον προέτρεψαν να… συνεχίσει.

Τελικά, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε πάνω στο τραπέζι των αποδυτηρίων και φώναξε: «500.000 ευρώ!». Αμέσως έκανε άλμα πάνω στον Μουκουντί και όλοι μαζί πανηγύρισαν αγκαλιασμένοι, ζώντας μία μοναδική στιγμή ενότητας και χαράς.