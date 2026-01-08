Ένας άνδρας από τη Φλόριντα που απήγαγε ένα πεντάχρονο κορίτσι και το άφησε να βρει φρικτό θάνατο από αλιγάτορες, βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή.

Ο Χάρελ Μπράντι, σήμερα 76 ετών, απήγαγε τον Νοέμβριο του 1998 την πεντάχρονη Κουατίσα Μέικοκ και τη μητέρα της Σαντέλ, αφού τις είχε γνωρίσει στην εκκλησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπράντι οδήγησε τη Σαντέλ σε ένα απομονωμένο χωράφι με ζαχαροκάλαμα, όπου την έπνιξε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και την εγκατέλειψε, θεωρώντας ότι είχε πεθάνει. Ωστόσο, η γυναίκα επέζησε, καθώς συνήλθε και κατάφερε να σταματήσει διερχόμενο οδηγό για βοήθεια.

Ο δράστης εγκατέλειψε στη συνέχεια ζωντανή και την κόρη της, Κουατίσα, κοντά σε τμήμα των Έβεργκλεϊντς που είναι γνωστό με το δυσοίωνο όνομα «Alligator Alley», φερόμενος να φοβόταν ότι το παιδί θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό δύο ημέρες αργότερα σε κανάλι, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορες.

Ιατροδικαστής κατέθεσε ότι η Κουατίσα ήταν ζωντανή όταν οι αλιγάτορες τη δάγκωσαν στο κεφάλι και στο στομάχι. Όταν εντοπίστηκε η σορός της, έλειπε το αριστερό της χέρι. Ο Μπράντι είχε ήδη καταδικαστεί το 2007 για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και είχε καταδικαστεί σε θάνατο έπειτα από απόφαση ενόρκων. Ωστόσο, επέστρεψε στο δικαστήριο έπειτα από αλλαγές στη νομοθεσία της Φλόριντα για τη θανατική ποινή, γεγονός που άνοιξε εκ νέου τη διαδικασία επιμέτρησης της ποινής του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφύγει τελικά την εκτέλεση.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε η επιλογή ενόρκων για τη νέα δίκη επιμέτρησης της ποινής του. Ο κατηγορούμενος ενδέχεται και πάλι να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή βάσει του νόμου της Φλόριντα του 2023, ο οποίος επιτρέπει την επιβολή της με ψήφους 8-4 των ενόρκων. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι στόχευσε τη Σαντέλ, αφού εκείνη είχε απορρίψει επανειλημμένα τις ερωτικές του προτάσεις, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Μπράντι είχε πει στους αστυνομικούς ότι άφησε το παιδί κοντά σε τμήμα του Interstate 75 στην κομητεία Μπράουαρντ, γνωστό ως Alligator Alley και ότι την εγκατέλειψε ζωντανή στην άκρη του δρόμου, σε γέφυρα που περνά πάνω από κανάλι. Όπως φέρεται να εξήγησε, το έκανε επειδή φοβόταν ότι η Κουατίσα θα αποκάλυπτε τι είχε κάνει στη μητέρα της. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι «ήξερε» πως το παιδί «πιθανότατα θα πέθαινε», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Man, 76, who kidnapped five-year-old girl and fed her to ALLIGATORS faces death penalty https://t.co/JOyuQWnnnp — Daily Mail (@DailyMail) January 8, 2026

Η σορός της Κουατίσα εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα από δύο ψαράδες μέσα σε κανάλι. Η νεκροψία έδειξε ότι το αριστερό της χέρι, το οποίο έλειπε όταν βρέθηκε το σώμα, είχε αποκοπεί από δάγκωμα αλιγάτορα μετά θάνατον. Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι το κορίτσι είχε δεχθεί δαγκώματα στο στήθος και στο κεφάλι όσο ήταν ακόμη ζωντανό, αν και πιθανότατα αναίσθητο. Η σορός έφερε τραύματα στα χείλη, συμβατά με ψάρια που τρέφονταν από το σώμα, καθώς και άλλα δαγκώματα αλιγάτορα.

Η Κουατίσα είχε επίσης υποστεί «εκδορές από σύρσιμο», τραυματισμούς που συνάδουν με πτώση από όχημα και ολίσθηση στο οδόστρωμα όσο βρισκόταν εν ζωή. Τελικά, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πέθανε από αμβλύ τραύμα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της.

Στην απόφαση επιμέτρησης της ποινής, ο τότε δικαστής, Λέοναρντ Ε. Γκλικ, χαρακτήρισε τη δολοφονία ως προδοσία των πιο βασικών ευθυνών των ενηλίκων. «Οι ενήλικες υποτίθεται ότι προστατεύουν τα παιδιά από τα τέρατα», είχε δηλώσει και είχε τονίσει: «δεν υποτίθεται ότι είναι οι ίδιοι τα τέρατα».

Η υπόθεση του Μπράντι άνοιξε εκ νέου μετά τις αλλαγές στους νόμους της Φλόριντα για τη θανατική ποινή.

Το 2016, η διαδικασία επιβολής της θανατικής ποινής στη Φλόριντα διαταράχθηκε, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι το σύστημα καταδίκης της πολιτείας παραβίαζε την Έκτη Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από αμερόληπτη κριτική επιτροπή. Ο λόγος ήταν ότι επέτρεπε στους δικαστές, και όχι στους ενόρκους, να αποφασίζουν αν θα επιβληθεί η θανατική ποινή.

Σε απάντηση, οι νομοθέτες της πολιτείας θέσπισαν νέο νόμο που προέβλεπε ότι η θανατική ποινή μπορούσε να επιβληθεί εφόσον τη συνιστούσαν τουλάχιστον 10 από τους 12 ενόρκους. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα ακύρωσε και αυτή τη ρύθμιση, κρίνοντας ότι απαιτείται ομοφωνία των ενόρκων για την επιβολή της εσχάτης των ποινών, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Μπράντι στο δικαστήριο για νέα επιμέτρηση της ποινής του.