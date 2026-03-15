Την παράταση του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος «Προλαμβάνω», και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

«Το πρόγραμμα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την προαγωγή της πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης. «Η παράτασή του είναι αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές εξετάσεις στο διηνεκές. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά για τη στήριξη των ιατρών και την προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε σχετικά.

Το αίτημα παράτασης του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης διατύπωσε ο ΙΣΑ, με επιστολή του, στον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα Ε. Αγαπηδάκη.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ έγινε αποδέκτης σχετικών επιστολών από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, καθώς και από το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ, με τις οποίες ζητείται η παράταση του προγράμματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ζητά την άμεση παράταση του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχισή του και να μην υπάρξει διακοπή σε μια τόσο σημαντική δράση πρόληψης για τη δημόσια υγεία.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας δράσης που έχει ήδη αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ ήταν ο πρώτος φορέας που είχε παρέμβει προς την Πολιτεία, για τη συμμετοχή των ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολόγων και των βιοπαθολόγων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2024, σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, είχε υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Υγείας, επιτρέποντας τη συμμετοχή των ιδιωτών κλινικοεργαστηριακών ιατρών στο πρόγραμμα προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, έκανε ημερίδες για την ενημέρωση πολιτών και ιατρών για το πρόγραμμα.