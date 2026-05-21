Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν την Τετάρτη 24 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έβαλαν στο στόχαστρο ισραηλινά στρατεύματα στις περιοχές Ρασάφ, Ντέμπελ, Ντέιρ Σεριανέ, Σαμάα, Χαντάθα, Μπιγιάδα και Νακούρα, χρησιμοποιώντας ομοβροντίες ρουκετών, πυροβολικό και σμήνη περιφερόμενων πυρομαχικών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι μαχητές της Χεζμπολάχ ενεπλάκησαν με προελαύνον ισραηλινό τμήμα πεζικού που υποστηριζόταν από δύο άρματα μάχης Merkava κοντά στο θρησκευτικό κέντρο Χουσεϊνίγια στην πόλη Χαντάθα, χρησιμοποιώντας ελαφρύ οπλισμό και αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει.