Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς το καλοκαίρι, όπως είπε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Από το περσινό καλοκαίρι έχουν αρχίσει οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Greek Freak και τώρα ήρθε η ώρα της μεταγραφής, όπως τόνισε ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN. Ο Σαράνια τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του στους ανθρώπους των Μπακς, οι οποίοι πλέον εξετάζουν όλες τις προτάσεις που γίνονται από τις ομάδες που ενδιαφέρονται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαράνια…

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft του NBA, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω.

Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα δεσμευτεί με επέκταση συμβολαίου τον Ιούνιο είτε θα ανταλλαχθεί- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα.

Θα δεις ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από την trade deadline. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες απλώς τον Γιάννη στους Λέικερς για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».