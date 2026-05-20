Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Συρία και στον Λίβανο.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την τουρκική πλευρά να υπογραμμίζει ότι καταβάλλει προσπάθειες ώστε η διοργάνωση να στεφθεί από επιτυχία.

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να υπογράμμισε ότι είναι δυνατή μια «λογική λύση» στα επίμαχα ζητήματα, ενώ επισήμανε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει εποικοδομητικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποκλιμάκωση.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ενεργός διπλωματικός παίκτης στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και εύθραυστων ισορροπιών.

Συρία: «Σημαντικό κέρδος η σταθερότητα»

Στη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Συρία.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η εδραίωση κλίματος σταθερότητας στη Συρία αποτελεί σημαντικό κέρδος για ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, στέλνοντας μήνυμα ότι η Άγκυρα σκοπεύει να παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη στις συριακές εξελίξεις.

Λίβανος: Προειδοποίηση να μην επιδεινωθεί η κατάσταση

Στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκε και η κατάσταση στον Λίβανο.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, τόνισε ότι πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα.

Η αναφορά στον Λίβανο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων περιφερειακής κλιμάκωσης, με την Τουρκία να επιδιώκει να διατηρεί ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες.

Προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που προετοιμάζεται στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται και ότι η Τουρκία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνοδος να είναι επιτυχημένη σε κάθε επίπεδο.

Η φιλοξενία μιας τέτοιας διοργάνωσης δίνει στην Άγκυρα την ευκαιρία να προβάλει τον ρόλο της μέσα στη Συμμαχία και να ενισχύσει το αφήγημα ότι αποτελεί αναγκαίο κρίκο της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Συλλυπητήρια για την επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στην πόλη Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την επίθεση «στυγερή» και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους, ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος.

Η Άγκυρα επιδιώκει κεντρικό ρόλο

Η τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν–Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα: στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στον Λίβανο και στο ΝΑΤΟ.

Η τουρκική ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εικόνα μιας Άγκυρας που στηρίζει την αποκλιμάκωση, συμμετέχει στις διπλωματικές πρωτοβουλίες και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας.

Ωστόσο, η πραγματική βαρύτητα της συνομιλίας θα φανεί από τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, ιδίως στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στις ισορροπίες εντός του ΝΑΤΟ.