Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί, όταν ένας τρόφιμος έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τον άλλο ασθενή μέσα στο θάλαμο τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» περιέγραψε το έγκλημα, τονίζοντας πως όσοι νοσηλευτές και να ήταν στο Ψυχιατρείο, δυστυχώς δεν μπορούσε να μη συμβεί.

«Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει την υποστελέχωση των τμημάτων ψυχικής υγείας… Όμως, εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Όσοι νοσηλευτές και να ήταν, αυτό το δυσάρεστο γεγονός δεν μπορούσε να ανατραπεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Το βράδυ 3.30 τα ξημερώματα, άκουσαν ένα θόρυβο μικρό κοντά στο νοσηλευτικό το δωμάτιο από ένα θάλαμο ασθενών. Πήγαν αμέσως και είδαν έναν ασθενή στο πάτωμα. Πίστεψαν ότι ήταν ανακοπή. Φώναξαν τους παθολόγους, τους ψυχιάτρους, έγινε ΚΑΡΠΑ για μίαμιση ώρα και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μετά βγήκε ο άλλος ασθενής στον ίδιο θάλαμο και είπε εγώ τον έπνιξα. Επειδή το είπε ψυχιατρικός ασθενής, ο νεκρός οδηγήθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να δούνε αν αυτό που λέει είναι πραγματικότητα», είπε μεταξύ άλλων.