Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της ροκ μουσικής η είδηση του θανάτου του Tommy DeCarlo, επί χρόνια βασικού τραγουδιστή των Boston. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Tommy DeCarlo είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και έδωσε μάχη με την ασθένεια μέχρι το τέλος. Οι οικείοι του ανέφεραν ότι αντιμετώπισε την περιπέτειά του με δύναμη και αξιοπρέπεια, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η ιστορία της ένταξής του στους Boston θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές στη ροκ σκηνή.

Μεγαλωμένος με τη μουσική του συγκροτήματος, είχε επηρεαστεί βαθιά από τη φωνή του αρχικού τραγουδιστή, Brad Delp, τον οποίο θαύμαζε από την εφηβεία του.

Μετά τον θάνατο του Brad Delp το 2007, ο DeCarlo ηχογράφησε ένα αφιερωματικό τραγούδι στη μνήμη του και δημοσίευσε στο MySpace διασκευές γνωστών επιτυχιών των Boston, όπως τα «Smokin’» και «Don’t Look Back». Εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε κατάστημα Home Depot στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν με τοπικά ροκ συγκροτήματα.

Tommy DeCarlo, the one-time fan of classic rock band Boston who would later spend nearly 20 years fronting the group, has died at age 60.



Τα βίντεο έφτασαν στα χέρια του Tom Scholz, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τη φωνή του και αρχικά τον προσκάλεσε σε συναυλία-αφιέρωμα για τον Delp. Λίγο αργότερα, του πρότεινε να ενταχθεί μόνιμα στους Boston.

Ο Tommy DeCarlo παρέμεινε τραγουδιστής του συγκροτήματος για σχεδόν είκοσι χρόνια και συμμετείχε στο άλμπουμ Life, Love & Hope που κυκλοφόρησε το 2013.

Παράλληλα, δημιούργησε δικό του μουσικό σχήμα μαζί με τον γιο του, Tommy DeCarlo Jr., με τους οποίους κυκλοφόρησε τα άλμπουμ Lightning Strikes Twice το 2020 και Dancing in the Moonlight το 2022.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε περιγράψει τη μοναδική εμπειρία του να τραγουδά με το αγαπημένο του συγκρότημα, τονίζοντας πως η ζωντανή ερμηνεία αυτής της μουσικής δημιουργεί ένα ιδιαίτερο δέσιμο ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό.