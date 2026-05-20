«Δεν έχεις ζητήσει ποτέ ρουσφέτι;», ρώτησε η Αθηναΐς Νέγκα τον Αιμίλιο Χειλάκη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, με τον γνωστό ηθοποιό να απαντά πως δεν έχει ζητήσει ποτέ και λέγοντας ότι το μόνο ρουσφέτι που αποδέχεται είναι για θέματα υγείας.

«Δεν έχω ζητήσει, απ’ ό,τι θυμάμαι. Εάν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτι το οποίο παραδέχομαι. Ειλικρινά. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνι Γεωργιάδη άνθρωποι , οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Είναι αποτελεσματικός πολύ σε αυτό, αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ», απάντησε η Αθηναΐς Νέγκα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv . Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα… pic.twitter.com/7mGUpkXuJ4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026

«Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Αιμίλιο Χειλάκη και την @athinaisnega για αυτή τους την αναφορά σε μένα χθες στο @action24tv. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπο μας που ζητάει την βοήθεια μας επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί. Πότε δεν έχω ρωτήσει ούτε τί ψηφίζουν, ούτε αν με συμπαθούν καν μόνον τί χρειάζονται. Παρεμβαίνουμε ανθρώπινα και όχι πολιτικά ή κομματικά.

Η μεγαλύτερή μας προσπάθεια όμως είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα Υγείας που ποτέ δεν θα χρειάζεται η παρέμβαση κανενός Υπουργού ή υπηρεσιακού και όλα θα λύνονται αυτόματα. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ως προς αυτό, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε.