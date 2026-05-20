Οι λιθουανικές αρχές ήραν τον συναγερμό για εισερχόμενο drone που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.

Ο συναγερμός σήμανε λίγη ώρα νωρίτερα εξαιτίας του εντοπισμού drone στη γειτονική Λευκορωσία το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία. Η προέλευση του drone δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».

Οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής ως αποτέλεσμα της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης που συνορεύει με την Εσθονία και τη Φινλανδία.

Αλλά είναι η πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τη συστηματοποίηση της χρήσης των drones που αντιαεροπορικός συναγερμός στέλνει την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας μίας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καταφύγια.

Τον περασμένο χρόνο, τα μέλη της λιθουανικής πολιτικής ηγεσίας είχαν οδηγηθεί κατά τη διάρκεια παρόμοιου συναγερμού στα καταφύγια, αλλά όχι και ο πληθυσμός.

Ο συναγερμός σήμανε στις 10:20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε οδηγίες».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS και όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένα σήμα στα ραντάρ για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στα σύνορα με τη Λιθουανία.

Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, διευκρίνισε ο στρατός, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στη Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό.

Ο συναγερμός ήρθη στις 11:00 τοπική ώρα.