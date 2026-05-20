Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ιδιαίτερη προσωπική χειρονομία του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια «Victory» του Αμερικανού προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του εστάλησαν εκ νέου από τον ίδιο.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε ο Σύρος πρόεδρος εμφανίζεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα του Τραμπ, στο οποίο αναγράφεται: «Αχμέντ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολόνια -σε περίπτωση που σου τελείωσε!».

Ο αλ-Σαράα συνόδευσε την ανάρτησή του με μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση. Η δική μας, όπως φαίνεται, άφησε άρωμα. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για τη γενναιοδωρία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Μακάρι το πνεύμα εκείνης της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026

Η ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ είχε εμφανιστεί να ψεκάζει τον αλ-Σαράα με την επώνυμη κολόνια του πριν του την παραδώσει προσωπικά.

«Είναι το καλύτερο άρωμα», είχε πει τότε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θα υπήρχε ακόμη ένα μπουκάλι για τη σύζυγο του Σύρου προέδρου.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αστειευτεί ρωτώντας τον αλ-Σαράα: «Πόσες συζύγους έχεις; Μία;». Ο Σύρος πρόεδρος φάνηκε να διασκεδάζει με την ερώτηση, γελώντας και επιβεβαιώνοντας ότι έχει μόνο μία σύζυγο. «Με εσάς ποτέ δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, χτυπώντας φιλικά τον αλ-Σαράα στον ώμο.