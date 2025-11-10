Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαρά, σηματοδοτώντας την ένταξη του άλλοτε απομονωμένου κράτους σε μια διεθνή συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο αλ-Σαρά έφτασε στον Λευκό Οίκο γύρω στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) και λίγο αργότερα ξεκίνησε η συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Ο Σύρος πρόεδρος εισήλθε στο κτήριο μέσω της οδού West Executive Avenue, δίπλα στον Λευκό Οίκο, αντί της εισόδου του West Wing που χρησιμοποιείται συνήθως για τις αφίξεις ξένων ηγετών. Αποχώρησε περίπου δύο ώρες αργότερα, χαιρετώντας το πλήθος των υποστηρικτών του που είχε συγκεντρωθεί απ’ έξω, προτού επιβιβαστεί στη συνοδεία του.

The Syrian Presidency released photos of the meeting between Syrian President Ahmed Al-Sharaa and U.S. President Trump at the White House.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε την πρώτη επίσκεψη Σύρου αρχηγού κράτους στον Λευκό Οίκο από τότε που η χώρα της Μέσης Ανατολής απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1946, και πραγματοποιήθηκε μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία κατά τις δεκαετίες διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ. Ο αλ-Σαρά ηγήθηκε των ανταρτικών δυνάμεων που ανέτρεψαν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού ηγέτη της χώρας τον Ιανουάριο.

Ahmed Al Sharaa in DC after meeting Trump at the White House



pic.twitter.com/JebKaKB557 — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) November 10, 2025

Ο Τραμπ και ο αλ-Σαρά — ο οποίος στο παρελθόν είχε διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα και επικηρύχθηκε με 10 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ — συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο στη Σαουδική Αραβία. Τότε, ο αμερικανός πρόεδρος είχε περιγράψει τον αλ-Σαρά ως «νέο, ελκυστικό τύπο. Σκληρό. Με ισχυρό παρελθόν, πολύ ισχυρό παρελθόν. Μαχητή». Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Συρίας από το 2000, όταν ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε συναντηθεί με τον Χάφεζ αλ-Άσαντ, πατέρα του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Trump on Ahmed al-Sharaa:



He can make Syria successful.



People say he has a rough past, he would not have a chance if he did not have a rough past. pic.twitter.com/um1WuvG7mh — The Global Monitor (@theglobal4u) November 10, 2025

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «εκπληρώνει τη δέσμευσή του να δώσει στη Συρία «μια ευκαιρία για μεγαλείο»» προχωρώντας στην αναστολή της εφαρμογής του νόμου Caesar.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, γνωστοποίησε την παράταση του waiver – δηλαδή της εξαίρεσης από τις κυρώσεις – για ακόμη έξι μήνες. Ωστόσο, η οριστική κατάργηση των μέτρων εξαρτάται από το Κογκρέσο, όπου ο Αλ Σαράα είχε και θα συνεχίσει να έχει σειρά επαφών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κίνηση αυτή γίνεται «για να τους επιτραπεί να ανοικοδομήσουν και να ευημερήσουν, με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας των επιβλαβών παραγόντων».

Η ανακοίνωση προσθέτει ακόμη: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει υιοθετήσει νέες πολιτικές και ρυθμιστικές θέσεις για να ενθαρρύνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τράπεζες, τη διεθνή κοινότητα, τον συριακό λαό και τους περιφερειακούς εταίρους να συμβάλουν στη σταθερότητα της Συρίας, αρνούμενη παράλληλα την παροχή πόρων σε επιβλαβείς παράγοντες».