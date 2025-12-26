Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο απόλυτος ρυθμιστής οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο POLITICO, ενόψει της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Φλόριντα, έχοντας μαζί του ένα νέο, 20 σημείων σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Το πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην τελευταία πρωτοβουλία του Ζελένσκι και χωρίς διάθεση να την εγκρίνει άμεσα.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Θα δούμε τι έχει να παρουσιάσει».

Παρά ταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνάντηση θα είναι παραγωγική.

«Νομίζω ότι θα πάει καλά με εκείνον. Νομίζω ότι θα πάει καλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», είπε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο «σύντομα, όσο το θέλω εγώ».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά την επικοινωνία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου. Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τη συνομιλία «καλή».

Έρχονται επίσης μία ημέρα μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά του ISIS στη Νιγηρία, τα οποία –σύμφωνα με τον Τραμπ– αποτέλεσαν αντίποινα για τη δολοφονία χριστιανών από τη τζιχαντιστική οργάνωση «σε επίπεδα που δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες».

Ο Τραμπ δήλωσε στο POLITICO ότι τα πλήγματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο ίδιος διέταξε την αναβολή τους κατά μία ημέρα για συμβολικούς λόγους.

«Ήθελαν να το κάνουν νωρίτερα», είπε. «Και είπα: “όχι, ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο” … Δεν το περίμεναν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο ισοπεδώθηκε».

Νέα επίσκεψη Νετανιάχου

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί επίσης το Σαββατοκύριακο.

«Έχω τον Ζελένσκι και έχω και τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται», ανέφερε. «Σέβονται ξανά τη χώρα μας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, ο Νετανιάχου αναμένεται να ενημερώσει τον Τραμπ για την αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι, πέρα από τις εγγυήσεις ασφαλείας, θα επικεντρωθεί στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και στον έλεγχο εδαφών στο Ντονμπάς, τις ανατολικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Το σχέδιο Ζελένσκι, το οποίο Ουκρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως προσπάθεια επίδειξης ευελιξίας χωρίς παραχώρηση εδαφών, έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει περιορισμένες αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον.

Η πρόταση για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη συνοδεύεται από έναν βασικό όρο: η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από αντίστοιχη περιοχή στο Ντονέτσκ.

Η Μόσχα δεν έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να δεχτεί κάτι λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, γεγονός που αναδεικνύει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ, πάντως, σημείωσε ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό έντονη πίεση. «Η οικονομία τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη», δήλωσε.