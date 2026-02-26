Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπατρισμού σορών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Όπως δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, τα λείψανα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών ανταλλάχθηκαν με τις σορούς 35 μελών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι σοροί 1.000 Ουκρανών στρατιωτών παραδόθηκαν στην Ουκρανία. Η Ρωσία έλαβε σε αντάλλαγμα τις σορούς 35 Ρώσων στρατιωτών», δήλωσε μέσω Telegram ο Μεντίνσκι.

Οι δύο πλευρές έχουν κατά καιρούς ανταλλάξει νεκρούς στη διάρκεια του πολέμου, που αυτή την εβδομάδα συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού από τις αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας για ενδεχόμενη ρωσική επιδρομή. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του.