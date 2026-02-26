Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα φορτηγά και μία νταλίκα – βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ευτυχώς, από την καραμπόλα έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έκρηξης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

