Ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Ροδρίγο Τσάβες, δήλωσε την Τετάρτη ότι «πρέπει να απαλλάξουμε το ημισφαίριο από τους κομμουνιστές», μετά την απόφασή του να κλείσει την πρεσβεία στην Κούβα και να ζητήσει την αποχώρηση των Κουβανών διπλωματών από τη χώρα.

Η Κόστα Ρίκα «δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα, λαμβάνοντας υπόψη την κακομεταχείριση, την καταστολή και τις άθλιες συνθήκες (διαβίωσης) που επιβάλλονται στους κατοίκους αυτού του υπέροχου νησιού», δήλωσε ο Τσάβες, υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε ανακοινώσει το κλείσιμο της πρεσβείας της Κόστα Ρίκα στην Κούβα, γνωστοποιώντας πως έχει ζητήσει από την Αβάνα να αποσύρει το διπλωματικό της προσωπικό από την πρεσβεία στο Σαν Χοσέ, με εξαίρεση τους προξενικούς υπαλλήλους.