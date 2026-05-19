Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, καθώς περισσότερο από έναν χρόνο μετά το περιστατικό στο βουνό Μονσεράτ, οι καταλανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντικ. Η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, φαίνεται πλέον να λαμβάνει εντελώς διαφορετική τροπή, έπειτα από νέα στοιχεία και αντιφάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι Mossos d’Esquadra συνέλαβαν την Τρίτη τον Τζόναθαν Άντικ, γιο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, για φερόμενο αδίκημα ανθρωποκτονίας που σχετίζεται με τον θάνατο του επιχειρηματία τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια εκδρομής στο βουνό Μονσεράτ.

Ο επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ενώ πραγματοποιούσε πεζοπορία στο Μονσεράτ της Καταλονίας. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει τότε ο γιος του, ο Ισάκ Άντικ φέρεται να γλίστρησε σε μονοπάτι της περιοχής και να έπεσε από ύψος περίπου 150 μέτρων.

Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ένα τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεση του Τζόναθαν Άντικ, ενώ προέκυψαν και επιπλέον στοιχεία που οδήγησαν τους ερευνητές να επανεξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του ιδρυτή της Mango, σύμφωνα με το Euronews. Μέχρι τη σύλληψή του, ο γιος του επιχειρηματία κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μόδας.

Παράλληλα, αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν ιδιαίτερα τεταμένες και ότι λίγο πριν από το μοιραίο περιστατικό είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζόναθαν Άντικ αναμένεται τις επόμενες ώρες να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστή στο Μαρτορέλ, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, προκειμένου να καταθέσει ως κατηγορούμενος.

Ο Ισάκ Άντικ γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, σε σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Καταλονία και λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε να πουλά ρούχα και παπούτσια σε λαϊκές αγορές. Στη συνέχεια ανέπτυξε σταδιακά τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργώντας καταστήματα μόδας που αποτέλεσαν τη βάση για μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες της Ισπανίας, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο απέναντι σε διεθνείς κολοσσούς όπως η Zara.