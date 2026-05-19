Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στη φάση του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο να παρουσιαστεί πιο έτοιμος και πιο ποιοτικός ενόψει των καλοκαιρινών προκριματικών του Champions League, αλλά και της νέας μάχης για την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στον Πειραιά υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα πως το υπάρχον ρόστερ χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις και στοχευμένες προσθήκες. Η διοίκηση βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη εντοπίσει τις βασικές αδυναμίες της ομάδας και να εξετάζουν τις κινήσεις που απαιτούνται για να ενισχυθεί πραγματικά το σύνολο. Άλλωστε, αρκετές από τις μεταγραφικές επιλογές των τελευταίων ετών δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Στη θέση του τερματοφύλακα αναμένονται εξελίξεις, καθώς τα συμβόλαια των Πασχαλάκη και Μπότη ολοκληρώνονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ουσιαστική συζήτηση ανανέωσης. Παράλληλα, ο Τζολάκης εξακολουθεί να προσελκύει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού και κανείς στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο σημαντικής πρότασης μέσα στο καλοκαίρι. Ακόμη κι αν παραμείνει ο νεαρός γκολκίπερ, θεωρείται δεδομένη η ανάγκη για ακόμη μία αξιόπιστη και πιθανότατα πιο έμπειρη λύση κάτω από τα δοκάρια.

Σημαντικές παρεμβάσεις ενδέχεται να υπάρξουν και στο δεξί άκρο της άμυνας. Η σκέψη για πιο μόνιμη αξιοποίηση του Ροντινέι σε πιο προωθημένο ρόλο αλλάζει τα δεδομένα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο πώλησης του Κοστίνια, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Εφόσον προκύψει αποχώρηση, δεν αποκλείεται οι Πειραιώτες να κινηθούν ακόμη και για δύο προσθήκες στη συγκεκριμένη θέση.

Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα συνεχίσει με δύο μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές στο ίδιο σημείο του γηπέδου. Η συνύπαρξη Ορτέγκα και Μπρούνο δημιουργεί περιορισμούς στη διαχείριση της ευρωπαϊκής λίστας και όλα δείχνουν πως ένας εκ των δύο θα αποχωρήσει, ώστε να ανοίξει χώρος για την απόκτηση ποδοσφαιριστή με κοινοτικό διαβατήριο.

Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Ρέτσου – Πιρόλα θεωρείται βασικός άξονας, όμως υπάρχει ανάγκη για ακόμη έναν στόπερ με εμπειρία και δυνατότητα να σταθεί άμεσα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Πιρόλα εξακολουθεί να παρακολουθείται από ιταλικούς συλλόγους, ενώ το τοπίο γύρω από τους υπόλοιπους αμυντικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως. Ο Βέζο αποχωρεί ως ελεύθερος, ο Καλογερόπουλος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του, ενώ ο Μπιανκόν χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές ως λύση στο δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η περίπτωση του Μάνσα δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα μετά τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε.

Στη μεσαία γραμμή, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν ποδοσφαιριστή με δημιουργικά χαρακτηριστικά και ικανότητα να δώσει περισσότερη ισορροπία και φαντασία στο παιχνίδι. Τα ονόματα των Μίγια και Μαρτινέλι συνεχίζουν να συνδέονται με τον Ολυμπιακό, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το υπάρχον ρόστερ. Ο Έσε και ο Μουζακίτης έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό, ενώ ο Νασιμέντο δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προκύψει ανάγκη και για αμυντικό χαφ, ειδικά από τη στιγμή που το συμβόλαιο του Γκαρθία ολοκληρώνεται και ο Ισπανός βαδίζει πλέον στο 36ο έτος της ηλικίας του.

Στα άκρα της επίθεσης, η ενίσχυση θεωρείται βέβαιη. Οι Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς και Ροντινέι δεν αρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις της νέας σεζόν, ιδιαίτερα αν δεν παραμείνει ο Ποντένσε, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ. Την ίδια ώρα, ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαζίτζι επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματισμό, καθώς ο Τούρκος θα χάσει το πρώτο κομμάτι της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο επιστροφής του Φορτούνη, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως δεν θα αποκτηθεί ακόμη ένας ποιοτικός εξτρέμ.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ο Ολυμπιακός αναζητά περισσότερη σταθερότητα και επιρροή στο παιχνίδι του. Ο Τσικίνιο είχε μεγάλα διαστήματα χαμηλής απόδοσης, ενώ δεν βρέθηκε ποτέ ποδοσφαιριστής που να καλύψει ουσιαστικά το κενό του Κωστούλα. Ο Ταρέμι προσπάθησε να δώσει λύσεις, όμως διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν μπόρεσε να υπηρετήσει πλήρως τον συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος θεωρείται κομβικός στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ.

Στην κορυφή της επίθεσης, τέλος, όλα παραμένουν ανοιχτά. Οι Πειραιώτες δύσκολα θα διατηρήσουν τρεις μη κοινοτικούς επιθετικούς στο ρόστερ, με τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον να συνθέτουν αυτή τη στιγμή τη γραμμή κρούσης. Παράλληλα, αβέβαιη παραμένει και η κατάσταση γύρω από τον Γιάρεμτσουκ, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα.