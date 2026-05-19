Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την πορεία του στη Σπόρτινγκ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο στην Πορτογαλία θεωρούν πως το ζήτημα του μέλλοντός του παραμένει ανοιχτό.



Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ μετακόμισε στη Λισαβόνα το περασμένο καλοκαίρι και χρειάστηκε ένα σημαντικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου να κερδίσει σταδιακά χώρο στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες. Σύμφωνα με τη «Record», το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να εδραιώνει τη θέση του στο ροτέισον της ομάδας, ενώ η στάση του απέναντι στις ανάγκες του συλλόγου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από το τεχνικό επιτελείο.

Το δημοσίευμα στέκεται ειδικά στη διάθεσή του να αγωνιστεί απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε, παρότι προερχόταν από τραυματισμό και συνέχιζε να αισθάνεται ενοχλήσεις. Σε μια περίοδο όπου η Σπόρτινγκ αντιμετώπιζε σοβαρές απουσίες στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Βαγιαννίδης έδωσε λύση σε μια προβληματική θέση και κάλυψε ένα σημαντικό κενό.

Η συνεισφορά του αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 32 συμμετοχές, 1.843 λεπτά παρουσίας και δύο ασίστ, αποκτώντας σταδιακά πιο ενεργό ρόλο μέσα στην ομάδα.

Παρόλα αυτά, στην Πορτογαλία εκτιμούν ότι οι εμφανίσεις του δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντικό οικονομικό κόστος. Για τον λόγο αυτό, το μέλλον του δεν θεωρείται απολύτως ξεκαθαρισμένο, ακόμη κι αν η δική του πρόθεση είναι να παραμείνει στη Σπόρτινγκ.

Ο Βαγιαννίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που υπογραμμίζει το επίπεδο της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει ο πορτογαλικός σύλλογος γύρω από το πρόσωπό του.