Στο κέντρο του εγκεφάλου βρίσκεται ο ιππόκαμπος, μια μικρή καμπύλη δομή που παίζει καθοριστικό ρόλο στη μνήμη και τη μάθηση. Λειτουργεί σαν κέντρο επεξεργασίας των εμπειριών μας, βοηθώντας τον εγκέφαλο να οργανώνει τις πληροφορίες τη στιγμή που αυτές φτάνουν σε αυτόν.

Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι ο ιππόκαμπος επιτελεί αυτή τη λειτουργία μόνο όταν είμαστε ξύπνιοι. Μια νέα μελέτη, όμως, δείχνει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε πλήρη αναισθησία.

Η ενδιαφέρουσα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, βασίστηκε σε δεδομένα από επτά ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης τμημάτων του εγκεφάλου ως θεραπεία για την επιληψία.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν κάτι απρόσμενο: κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας, ο ιππόκαμπος συνέχιζε να εκτελεί ορισμένες από τις γλωσσικές λειτουργίες που παρατηρούνται και στον συνειδητό εγκέφαλο.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί έπαιζαν κάποια επεισόδια podcast μέσα στο χειρουργείο και διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες του ιππόκαμπου παρέμεναν σε λειτουργία και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λόγο.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη ότι ακόμη και αρκετά σύνθετες νευρωνικές λειτουργίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τη συνείδηση.

Δημιουργούμε αναμνήσεις ακόμη και όταν είμαστε αναίσθητοι;

Η μελέτη βασίστηκε σε παλαιότερες έρευνες σχετικά με τη δημιουργία μνήμης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, όπως εξηγεί στο Time ο δρ. Sameer Sheth, καθηγητής νευροχειρουργικής στο Baylor College of Medicine και ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας.

Παρότι οι ασθενείς όταν ξυπνήσουν δεν θυμούνται ακριβώς τις λέξεις που άκουσαν στο χειρουργείο, υπάρχουν ενδείξεις ότι παραμένουν κάποια ίχνη αυτής της εμπειρίας στον εγκέφαλο. Όπως αναφέρει ο Sheth, όταν δίνεται στους ασθενείς μια λίστα λέξεων μετά την επέμβαση, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν εκείνες που είχαν ακουστεί όσο κοιμόντουσαν.

Έρευνες σε πειραματόζωα είχαν ήδη δείξει ότι οι νευρώνες του ιππόκαμπου συνεχίζουν να ανταποκρίνονται σε ήχους ακόμη και υπό αναισθησία. Ο δρ. Benjamin Hayden, επίσης καθηγητής στο Baylor και επίσης συγγραφέας της μελέτης, σημειώνει στο Time ότι αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι πως όταν κατά τη διάρκεια της αναισθησίας ξαφνικά εμφανίζεται ένας ήχος, οι νευρώνες αντιδρούν διαφορετικά, καθώς ο εγκέφαλος προσπαθεί να επεξεργαστεί το απρόσμενο ερέθισμα.

Στη νέα έρευνα, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι και στους ανθρώπους υπό αναισθησία οι νευρώνες του ιππόκαμπου αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς ήχους. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, παρατήρησαν κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, οι νευρώνες άρχισαν να ανταποκρίνονται ολοένα και περισσότερο στα ασυνήθιστα ερεθίσματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι συνέβαινε κάποια μορφή μάθησης ακόμη και κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.

Ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται τη γλώσσα σε αναισθησία

Οι ερευνητές αποφάσισαν τότε να δοκιμάσουν κάτι πιο σύνθετο από απλούς ήχους. Όπως περιγράφει ο Hayden, σκέφτηκαν ότι αν ο εγκέφαλος μπορεί να επεξεργάζεται τέτοιου είδους ερεθίσματα υπό αναισθησία, ίσως θα μπορούσε να επεξεργάζεται και τη γλώσσα. Έτσι, οι χειρουργοί άρχισαν να παίζουν επεισόδια του podcast μέσα στο χειρουργείο.

Όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν αργότερα τα νευρωνικά δεδομένα, έμειναν έκπληκτοι. Σύμφωνα με τον Hayden, οι νευρώνες του ιππόκαμπου ανταποκρίνονταν στην ομιλία με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που θα περίμενε κανείς σε έναν άνθρωπο που είναι ξύπνιος

Μάλιστα τα εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιούνταν με μοτίβα που έδειχναν ότι πραγματοποιούσαν υπολογισμούς σχετικά με το ποια λέξη ήταν πιθανό να ακολουθήσει σε μια πρόταση, αν δηλαδή επρόκειτο για ρήμα, ουσιαστικό ή άλλο μέρος του λόγου. Για τους ερευνητές, αυτό το επίπεδο πολυπλοκότητας ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

Ο δρ. Kirill Nourski, καθηγητής νευροχειρουργικής στο University of Iowa, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα απρόσμενα. Όπως σημειώνει στο Time, κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέχιζε να πραγματοποιείται τόσο εξελιγμένη επεξεργασία ηχητικών σημάτων στον ιππόκαμπο κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.

Άλλο η επεξεργασία, άλλο η κατανόηση της γλώσσας

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως ένας ασθενής υπό αναισθησία κατανοεί συνειδητά όσα λέγονται γύρω του στο χειρουργείο.

Ο καθηγητής νευροεπιστήμης Leon Deouell από το Hebrew University of Jerusalem εξηγεί ότι η μελέτη μάς δίνει μια νέα εικόνα για το πόσο πολλά μπορεί να επεξεργάζεται ο εγκέφαλος χωρίς να υπάρχει συνειδητή επίγνωση.

Με άλλα λόγια, φαίνεται πως ορισμένες σύνθετες διαδικασίες που σχετίζονται με τη γλώσσα πραγματοποιούνται ασυνείδητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το άτομο «καταλαβαίνει» πραγματικά τι ακούει.

Ο ίδιος συνδέει μάλιστα τα ευρήματα αυτά με τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει, συχνά θεωρούμε ότι η σωστά δομημένη και φυσική γλώσσα αποτελεί ένδειξη συνείδησης. Επειδή τα σύγχρονα μοντέλα AI μπορούν να παράγουν εξαιρετικά πειστικές και όμορφες προτάσεις, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι διαθέτουν και πραγματική κατανόηση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα αυτή μελέτη φαίνεται να αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη λειτουργία του εγκεφάλου υπό αναισθησία και να ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της συνείδησης, της μνήμης και της ανθρώπινης αντίληψης.