Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες τη Δευτέρα, στην Καλιφόρνια, με τις φλόγες να εξαπλώνονται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη του μετώπου, προχωρώντας σε εντολές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους. «Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.