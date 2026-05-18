Ως «αξιόπιστο εταίρο» της Γερμανίας χαρακτήρισε την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι για την πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΕ βασική προϋπόθεση παραμένει η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική και στρατηγική προσέγγιση, ζητώντας «μη-πολιτικό τρόπο» αξιολόγησης του αιτήματος ένταξης της Τουρκίας. Παράλληλα, ζήτησε την ουσιαστική ενσωμάτωση της χώρας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό σε τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο.

Η Τουρκία «διαθέτει επιρροή» στην περιοχή και για αυτό είναι σημαντικό για τη Γερμανία να διατηρεί στενή συνεργασία μαζί της. Είναι αξιόπιστος εταίρος και θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε από κοινού με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο του διμερούς «Στρατηγικού Διαλόγου» των υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο. «Λέτε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί για εσάς σταθερή προτεραιότητα. Αυτό είναι καλό μήνυμα και το καλωσορίζουμε και λέμε ότι η στρατηγική σχέση με την ΕΕ πρέπει να εμβαθυνθεί περαιτέρω. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να υπερασπιστούμε τα κοινά μας συμφέροντα. Η Τουρκία, ως σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ και επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται «όταν συζητούμε για εμπόριο και άμυνα», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ και πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ σημαντικός ο εκσυχρονισμός της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας. «Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι πάντα ένας φιλικός και αξιόπιστος εταίρος της», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεσμευτική προϋπόθεση για να γίνει μια χώρα πλήρες μέλος της ΕΕ παραμένουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης», τα ζητήματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου.

Ο κ. Φιντάν από την πλευρά του εξήγησε ότι η Άγκυρα αναμένει από την ΕΕ να αξιολογήσει την αίτησή της για ένταξη «με μη-πολιτικό» τρόπο. «Το πνεύμα της εποχής απαιτεί να είμαστε πιο ρεαλιστές και πιο στρατηγικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις EE με την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά πλαίσια ασφάλειας και άμυνας έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους ασφάλειας που έχει θέσει η ίδια η ΕΕ για τον εαυτό της. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία και η Τουρκία «θα βοηθούσε την ΕΕ να αυξήσει την αντοχή της στους κραδασμούς», συνέχισε, ενώ ανέφερε ως πιθανούς τομείς συνεργασίας την παράτυπη μετανάστευση, την περιφερειακή ασφάλεια, τη διασφάλιση ενεργειακών διαδρόμων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε επίσης εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, ολοκλήρωση σύντομα του διαλόγου για απελευθέρωση των θεωρήσεων και να μην εξαιρείται η Τουρκία από τους μηχανισμούς άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό», επισήμανε και αναφέρθηκε σε «μεγάλη πρόοδο» που έχει καταγράψει η χώρα του στα θέματα άμυνας. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί – θα ήταν μειονέκτημα για την ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών τάχθηκαν επίσης υπέρ της προώθησης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν. «Μια στρατιωτική λύση δεν θα οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα. Εάν το Ιράν ήταν πρόθυμο να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, αυτό θα ήταν εποικοδομητικό», ανέφερε και τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιστρέψει στις παλιές πρακτικές της. «Είναι προς το συμφέρον ολόκληρου του κόσμου να επιλυθούν οι μεγάλες κρίσεις διπλωματικά το συντομότερο δυνατό. Η συνέχιση του πολέμου θα είχε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες», σημείωσε ο Χακάν Φιντάν και, ερωτώμενος εάν η Άγκυρα θα δεχόταν το Ιράν να διαθέτει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε περίπτωση συμφωνίας, υποστήριξε ότι μετά τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, δεν υπήρχε πρακτικά κανένας τρόπος για οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό το ουράνιο και άρα δεν υπάρχει άμεση απειλή. Για να παραμείνει αυτό, τα εμπλεκόμενα μέρη στο πυρηνικό ζήτημα πρέπει να καταλήξουν σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στην Ουάσινγκτον και στην Τεχεράνη, ο κ. Βάντεφουλ είπε ακόμη ότι «οι διαπραγματεύσεις μάλλον συνεχίζονται» και ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξετάσουν πολύ προσεκτικά την ιρανική απάντηση στην τελευταία πρότασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ