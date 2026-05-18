Πέντε νεκροί, μεταξύ των θυμάτων και δύο ύποπτοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ένοπλου περιστατικού που σημειώθηκε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι η απειλή «έχει εξουδετερωθεί».

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλεϊρέμοντ της πόλης, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πέντε άνδρες σκοτώθηκαν στο σημείο.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται δύο ύποπτοι και τρία ενήλικα θύματα.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο δράστες φαίνεται να έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτοπροκαλούμενα τραύματα από πυροβολισμό.

«Δεν υπήρξε εμπλοκή αστυνομικών με χρήση των όπλων τους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία παραμένουν «ιδιαιτέρως πρώιμα».

Οι ύποπτοι εκτιμάται ότι ήταν 17 και 19 ετών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι το Ισλαμικό Κέντρο διαθέτει ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και πως ένας από τους νεκρούς ήταν «φύλακας ασφαλείας που εργαζόταν εκεί».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πυροβολισμοί δέχθηκε και ένας εργάτης πρασίνου που βρισκόταν κοντά στο σημείο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως «εξαιρετικά χαοτική», τονίζοντας ότι στο σημείο έσπευσαν περίπου 50 έως 100 αστυνομικοί για να ελέγξουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις νωρίτερα είχαν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ παραμένει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ενώ από το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εκφράστηκε ευγνωμοσύνη προς τους πρώτους ανταποκριτές για την άμεση κινητοποίησή τους.

Το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.