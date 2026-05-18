Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση που ερευνά το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με επίκεντρο μέλη οικογένειας από τα Βορίζια, τα οποία φέρονται να είχαν γίνει «φόβος και τρόμος» στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 43χρονος θείος και οι δύο ανιψιοί του, 44 και 39 ετών, κτηνοτρόφοι από τα Βορίζια, βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας, καθώς φέρονται να είχαν αναπτύξει δράση που δεν αντιμετωπίστηκε πλέον ως απλές αγροζημιές, αλλά ως οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Το κρίσιμο στοιχείο της έρευνας ήταν ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι υποθέσεις δεν εξετάστηκαν αποσπασματικά. Δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή έναν μόνο παθόντα, αλλά για τουλάχιστον 40 ανθρώπους που δέχθηκαν να καταθέσουν, περιγράφοντας ένα ευρύτερο καθεστώς εκφοβισμού.

«Άλλο αγροτική ζημία και άλλο εκβίαση»

Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Cretalive, «άλλο πράγμα είναι η αγροτική ζημία και άλλο η εκβίαση». Η φράση αυτή περιγράφει και τη νομική αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς η Αστυνομία εκτιμά ότι η δράση των κατηγορουμένων είχε δομή, συνέχεια και συγκεκριμένο τρόπο επιβολής στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε σιωπή, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους περιουσίες, καθώς αντιμετώπιζαν απειλές, εκφοβισμό και αντίποινα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αρκούνταν στην καταπάτηση εκτάσεων. Φέρονται να καλλιεργούσαν ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται να αξιοποιούσαν τις εκτάσεις για την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων.

«Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου…»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με το Cretalive, γυναίκα από την περιοχή φέρεται να κατέθεσε ότι μόλις πέθανε ο πατέρας της, οι εμπλεκόμενοι πήγαν και καταπάτησαν το οικογενειακό ποιμνιοστάσιο, εκδιώκοντας ουσιαστικά την οικογένεια από την περιουσία της.

Άλλη υπόθεση αφορά κάτοικο της περιοχής που, τον Μάιο του 2022, είδε το αμπέλι του στην περιοχή Πλάκα του Φουρφουρά Αμαρίου κατεστραμμένο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να κόπηκαν περίπου 400 κουρμούλες με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή ο ιδιοκτήτης είχε αρνηθεί να παραχωρήσει έκταση προς μίσθωση και είχε προηγουμένως προχωρήσει σε μήνυση για αγροζημιές.

Τον Δεκέμβριο του 2022, σε άλλη περίπτωση, φέρονται να κόπηκαν με ξυλοκοπτικό περισσότερα από 130 ελαιόδεντρα, ως πράξη εκδίκησης, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το λιόφυτο του παθόντος.

Ο εμπρησμός και ο «όρκος στον Άι Νικόλα τον Δικαστή»

Το Cretalive υπενθυμίζει και τη μαρτυρία παθόντα, ο οποίος είχε περιγράψει ότι επί πέντε χρόνια δεν πατούσε στην περιουσία του, καθώς, όπως κατήγγειλε, είχε εκδιωχθεί με τραμπουκισμούς και απειλές.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση με τον εμπρησμό του 4×4 αυτοκινήτου του γιου του, τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα. Η ζημιά υπολογίζεται στις 27.000 ευρώ, καθώς το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στην ίδια υπόθεση αναφέρεται και ο περίφημος «όρκος στον Άι Νικόλα τον Δικαστή». Ο παθών δήλωσε ότι είχε οδηγήσει ύποπτο στα Κεραμειά Χανίων για να ορκιστεί μπροστά στην εικόνα του Αγίου, σχολιάζοντας στη συνέχεια ότι, παρά τον όρκο, «έπεσαν οι μάσκες».

Δεκάδες παθόντες, μεγαλύτερη η πραγματική εικόνα

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις 40 παθόντων, ωστόσο αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές ή εκφοβισμό μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, αρκετοί κάτοικοι φέρονται να απέφυγαν να καταθέσουν, είτε από φόβο είτε επειδή δεν ήθελαν να μπουν σε μια μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία.

Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα: η Αστυνομία δεν μιλά απλώς για φθορές σε καλλιέργειες, αλλά για ένα υποτιθέμενο σύστημα επιβολής, με στόχο την ανοχή ή την απομάκρυνση των ιδιοκτητών από τη γη τους.

Και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΣΔΕ

Πέρα από τις καταπατήσεις, τις φθορές και τις εκβιάσεις, η υπόθεση έχει και οικονομική διάσταση. Σύμφωνα με το Cretalive, βασικοί κατηγορούμενοι, αλλά και σύζυγοί τους, φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, με σκοπό την παράνομη είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων.

Το ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα μέσα σε μία πενταετία προσεγγίζει τις 600.000 ευρώ, ενώ από την προηγούμενη αστυνομική ενημέρωση προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των παράνομων ενισχύσεων ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει χαρακτήρα μεγάλης έρευνας για οργανωμένη παραβατικότητα στην κρητική ύπαιθρο, καθώς συνδυάζει εκβιασμούς, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, καταπατήσεις και απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση που «άνοιξε στόματα» στο Αμάρι

Η σημασία της έρευνας βρίσκεται στο ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «άνοιξαν στόματα» σε μια περιοχή όπου ο φόβος φέρεται να λειτουργούσε αποτρεπτικά για χρόνια.

Οι καταθέσεις των κατοίκων, οι περιγραφές για αντίποινα και οι ζημιές σε αμπέλια, ελιές, οχήματα και περιουσίες συνθέτουν την εικόνα μιας υπόθεσης που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης αγροτικής διαφοράς.

Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, με τους βασικούς κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται.