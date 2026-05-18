Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θάνατος του Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφού του πρώην υπουργού Εξωτερικών της χώρας και βουλευτή του AKP στην Αττάλεια, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο 52χρονος επιχειρηματίας είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του, σε πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στην περιοχή της Αλάνιας, στις 5 Μαΐου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Αϊντίν Τσαβούσογλου μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε στις 17 Μαΐου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια Τσαβούσογλου και προκαλώντας έντονη αίσθηση στην πολιτική και επιχειρηματική ζωή της Τουρκίας.

Ποιος ήταν ο Αϊντίν Τσαβούσογλου

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα. Ήταν αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά και του Χασάν Τσαβούσογλου, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλάνιασπορ.

Η Αλάνιασπορ εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατό του, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του αδελφού του προέδρου της ομάδας. Συλλυπητήριο μήνυμα ανάρτησε και ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, αναφερόμενος στον θάνατο του αδελφού του πρώην υπουργού Εξωτερικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Μαΐου, όταν ο 52χρονος εντοπίστηκε μέσα στο γραφείο του, στο πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στην περιοχή Türkler της Αλάνιας, βαριά τραυματισμένος από όπλο. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για περίπου δώδεκα ημέρες παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση, μέχρι που τελικά κατέληξε. Η κηδεία του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, επρόκειτο να γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο κοιμητήριο Türkler Merkez Mezarlığı.

Τι ερευνούν οι αρχές

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας της Αλάνιας, η οποία έχει ορίσει δύο εισαγγελείς για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τουρκικά μέσα, ο τραυματισμός φέρεται να προήλθε από το νόμιμα δηλωμένο όπλο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, ενώ με βάση τα έως τώρα στοιχεία δεν έχει διαπιστωθεί εμπλοκή τρίτου προσώπου. Η έρευνα, ωστόσο, παραμένει σε εξέλιξη.

Πολιτική διάσταση λόγω Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της συγγενικής σχέσης του θύματος με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες της Τουρκίας. Ο Τσαβούσογλου διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών και σήμερα είναι βουλευτής του AKP στην Αττάλεια, περιοχή με την οποία η οικογένειά του διατηρεί ισχυρούς δεσμούς.

Η είδηση του θανάτου του αδελφού του προκάλεσε ευρεία αναπαραγωγή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο λόγω της πολιτικής ταυτότητας της οικογένειας, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο ο 52χρονος βρέθηκε τραυματισμένος μέσα στον επαγγελματικό του χώρο.