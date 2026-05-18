Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Απόστολο Μαγγηριάδη στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης το στοίχημα για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό είναι η προσαρμοστικότητα.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσουν τον τουρισμό δήλωσε πως: «κανείς δεν είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί η σύρραξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που αν παραταθεί οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές. Εκτιμώ ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings και της διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να επισκεφθούν τη χώρα.

Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί αλλά δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό και, αναφερόμενος στο κυβερνητικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, σημείωσε την ανάγκη να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Υπογράμμισε ότι θα ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και, ειδικά για το θέμα του υπερτουρισμού, είπε: «Υπάρχουν προορισμοί όπου πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι όπου πρέπει να πατήσουμε γκάζι».

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσο και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.