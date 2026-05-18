Ως ένα μέσο αφύπνισης και ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών αλλά και χαρτογράφησης των τάσεων που υπάρχουν στο κυβερνών κόμμα αλλά κυρίως της ανάδειξης της γαλάζιας παράταξης ως της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη σύγκλιση με την Ευρώπη με ορίζοντα το 2030, είδαν στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στην οδό Πειραιώς το τριήμερο 16ο συνέδριο της ΝΔ.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η κομματική βάση έλαβε το μήνυμα από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο χρόνος έως τις κάλπες – οι οποίες όπως είπε δυο φορές ο πρωθυπουργός θα στηθούν το 2027 – είναι λίγος και πρέπει να γίνουν πολλά έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος το κόμμα να λάβει άνω του 30% και γιατί όχι την αυτοδυναμία.

Ο πρωθυπουργός έριξε το βάρος και στον «επαναπατρισμό» εκείνων που έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη καλώντας τους να συγκρίνουν τον ίδιο με τους πολιτικούς του αντιπάλους, έθεσε το διακύβευμα της κάλπης και κυρίως περιέγραψε το σχέδιό του για την επόμενη 4ετία.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να αναλωθούμε σε συνθήματα και επιθέσεις εναντίον των πολιτικών μας αντιπάλων. Ποτέ δεν το κάναμε και ειδικά τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή να φανεί η ένδεια των επιχειρημάτων και κυρίως των προγραμμάτων τους για την επόμενη ημέρα» έλεγε κορυφαίο κομματικό στέλεχος στο Newsbeast.

Και για τον λόγο αυτό τόσο στην έναρξη όσο και στην λήξη του συνεδρίου έθεσε το ερώτημα «αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση;», και ξεκαθάρισε ότι το δίλημμα από εδώ και πέρα έως τις εκλογές θα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.

«Την Ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες»

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενωτικός και μιλώντας στην καρδιά του κάθε νεοδημοκράτη έκανε αναφορές τόσο στον ιδρυτή της παράταξης αλλά παράλληλα υπογράμμισε ότι «την Ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες». Με αυτό τον τρόπο θέλησε να καταδείξει ότι δεν ήταν δική του επιλογή οι ηχηρές απουσίες καθώς ο ίδιος δεν έχει αποκλίνει από τις ιδέες της ΝΔ.

Και απάντησε σε όσους ακόμα και εντός του κόμματος αμφισβητούν πολιτικές του επιλογές λέγοντας: «Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε «πλατείες» και σε «εξώστες». Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις».

Συνεργάτες του πρωθυπουργού κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση θεωρούν ότι το κατάμεστο από συνέδρους Metropolitan Expo δείχνει ότι η πορεία προς την συσπείρωση είναι ικανοποιητική και δείχνει θετικά σημάδια για το μέλλον.

Και γι’ αυτό οι προβολές στο αύριο και το 2030 ήταν πολλές με μια προϋπόθεση, την ισχυρή εντολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τέσσερα προτάγματα

Τα τέσσερα προτάγματα που έθεσε «Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια» έδειξαν ότι θα αποτελέσουν και το κριτήριο των ψηφοφόρων για να δώσουν στον ίδιο και το κόμμα του άλλη μια 4ετια.

Για τον λόγο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εδώ και στο εξής σχεδιάζει να πυκνώσει τις περιοδείες του να προβάλλει διαρκώς το κυβερνητικό έργο στην περιφέρεια και παράλληλα να κλείνει τις εκκρεμότητες στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων.

Ξέρει επίσης ότι η οικονομία είναι αυτή που θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και για τον λόγο αυτό μετρώντας και τις επιπτώσεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει προσεκτικά με το οικονομικό επιτελείο τις επόμενες κινήσεις στήριξης των πολιτών αλλά κυρίως την επόμενη ΔΕΘ που θα είναι καθοριστική. Και όλα αυτά με δεδομένο πάντα ότι όπως είπε και ο ίδιος δεν πρόκειται να υποκύψει στην παροχολογία.