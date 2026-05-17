Με ένα βίντεο γεμάτο στιγμιότυπα από το 16ο Συνέδριο της Nεας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του πολιτικό μήνυμα μέσω Instagram, δίνοντας το σύνθημα για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης.

«Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λεζάντα της ανάρτησής του, επιχειρώντας να δώσει έμφαση στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στους στόχους της κυβερνητικής παράταξης για τα επόμενα χρόνια.

Το βίντεο ξεκινά με ένα πιο προσωπικό στιγμιότυπο, στο οποίο ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να ριχνει λακ στον γιο του, Κωνσταντίνο, πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Στη συνέχεια κυριαρχούν πλάνα από τις ομιλίες, τις παρεμβάσεις και το πολιτικό κλίμα του τριημέρου.

Κεντρική θέση στο βίντεο έχουν αποσπάσματα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρέμεινε συνεπής στις δεσμεύσεις που ανέλαβε μετά τις εκλογές του 2023, παρουσιάζοντας την οικονομική πορεία της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις ως βασικά επιτεύγματα της εξαετίας.

Ιδιαίτερη προβολή δίνεται και στις παρεμβάσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που συμμετείχαν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος τουΕυρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ χαρακτήρισε την Ελλάδα «μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης», σημειώνοντας ότι η χώρα άφησε πίσω της τα χρόνια της κρίσης, ενώ η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε πως η Ελλάδα αποτελεί πλέον «παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εξήρε τον ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τονίζοντας ότι «επανέφερε την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής διαδικασίας».

Το βίντεο κλείνει με εικόνες από το συνέδριο και το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού για την επόμενη δεκαετία: «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».