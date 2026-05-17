Στο πλευρό των τραυματιών της αιματηρής επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι, επισκεπτόμενοι το νοσοκομείο της πόλης και συνομιλώντας με τα θύματα και το ιατρικό προσωπικό που έδωσε μάχη για τη διάσωσή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 31χρονος Σαλίμ Ελ Κούντρι, οδηγώντας ΙΧ σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα, παρέσυρε πεζούς προκαλώντας σκηνές πανικού στο κέντρο της πόλης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα από πολίτες που επενέβησαν για να τον σταματήσουν.

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά», δήλωσε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνθρωπος που πρώτος προσπάθησε να μπλοκάρει τον δράστη. Περιγράφοντας τις στιγμές χάους, ανέφερε πως «η εικόνα θύμιζε Βηρυτό ή Λωρίδα της Γάζας», με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

"He tried to stab me in the heart and in the head."



Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάιμο Μετσέτι, αποκάλυψε ότι από τους τέσσερις πολίτες που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη, οι δύο ήταν μετανάστες αιγυπτιακής καταγωγής που ζουν μόνιμα στην Ιταλία. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να αποφευχθούν πολιτικές ή ρατσιστικές γενικεύσεις γύρω από την υπόθεση.

Δύο από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Μόντενα. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας 55 ετών. Επιπλέον, δύο γυναίκες – μία Γερμανίδα και μία Πολωνέζα – υπεβλήθησαν σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστησαν.

At least 10 people were injured in the hit-and-run. The driver attempted to flee the scene and stabbed a person who tried to stop him.



Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, ο Ματαρέλα ευχαρίστησε δημόσια γιατρούς και νοσηλευτές για την άμεση ανταπόκριση και τη διαχείριση της κρίσης, κάνοντας λόγο για «υποδειγματική κινητοποίηση» των υπηρεσιών υγείας.

Κατηγορία για «σφαγή»

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν στον Σαλίμ Ελ Κούντρι την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της «διάπραξης σφαγής», όπως προβλέπεται από τον ιταλικό ποινικό κώδικα για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο 31χρονος είχε παρακολουθηθεί από υπηρεσίες ψυχικής υγείας μεταξύ 2022 και 2024, καθώς εμφάνιζε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Όπως ανέφερε ο Μετζέτι, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για «μεμονωμένη πράξη εκτός λογικής», χωρίς να έχουν προκύψει ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι είναι ιταλός υπήκοος μαροκινής καταγωγής. Έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν είχε λάβει ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να διαθέτει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.

Si chiama Salim El Koudri, origini marocchine, nato a Bergamo 31 anni fa, residente a Modena, laureato in Economia, incensurato: è lui il conducente che con l’auto è piombato in via Emilia centro falciando una decina di persone a passeggio. Otto i feriti, quattro quelli… pic.twitter.com/d4fGo3Gyvv — Repubblica (@repubblica) May 16, 2026

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τώρα το πλήρες ιστορικό του και επιχειρούν να εξακριβώσουν τι οδήγησε στην ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματός του στο κέντρο της Μόντενα, η οποία μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε σκηνικό τρόμου.