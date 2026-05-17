Δεν είπε πολλά ο Μεντιλίμπαρ

Έναν «τελικό» έχει σήμερα ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς με νίκη επί της ΑΕΚ βγαίνει στο Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, για το οποίο πάντως ο Μεντιλίμπαρ δεν είπε πολλά στους παίκτες του. Την ξέρουν άλλωστε την κρισιμότητα του ματς και ο Ισπανός περιμένει από όλους να παρουσιαστούν όσο σοβαροί, συγκεντρωμένοι και καλοί πρέπει. Δεν χρειάζονται άλλωστε… μαθήματα για το πόσο σημαντικό είναι για το κλαμπ να βρίσκεται στο Champions League. Και αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει και δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει, κακό του κεφαλιού του. Και θα το καταλάβει στη μεταγραφική περίοδο, όπου ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει.

Σωστή νοοτροπία

Ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει η σεζόν για τον Ολυμπιακό πάντως, οι Κλέιτον και Αντρέ Λουίς μάλλον δεν πρέπει να ανησυχούν. Μπορεί κανείς εκ των δύο να μην έκανε τη διαφορά μετά τις μεταγραφές τους τον Ιανουάριο, στον Πειραιά όμως πιστεύουν σε αμφότερους και αυτό οφείλεται και στη νοοτροπία που δείχνουν, στη θέληση για δουλειά. Αρκεί αυτό; Όχι, γιατί στους ερυθρόλευκους πάνω από όλα είναι τα αποτελέσματα και σε αυτό τον τομέα οι δύο μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν τα πήγαν καλά. Δεν είναι και αυτοί που ευθύνονται όμως για την απώλεια του τίτλου. Γι’ αυτό και θα έχουν την ευκαιρία τη νέα σεζόν να δείξουν τι αξίζουν.

Καμία συμμαχία πλέον

Η φετινή σεζόν άρχισε με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να τα πάνε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ. Κάτι που υπενθύμιζαν με κάθε ευκαιρία όσοι είναι στο περιβάλλον της ΑΕΚ. Η επόμενη σεζόν, όμως, θα αρχίσει με το κλίμα ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και στους ασπρόμαυρους να μην είναι το ίδιο καλό. Στον Πειραιά έχουν ενοχληθεί εδώ και πολύ καιρό με διάφορα πράγματα που βλέπουν και θα επιδιώξουν από τη νέα σεζόν να τα αλλάξουν. Μέσα στο καλοκαίρι είναι προγραμματισμένες εκλογές σε διάφορες ΕΠΣ και αναμένεται μάχη. Με λίγα λόγια, η επόμενη σεζόν θα έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση και φωνές για το παρασκήνιο σε σχέση με τη φετινή.

Παναθηναϊκός για Φρανσίσκο

Με τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει εκτός Final Four στη Euroleague, άρχισαν ήδη και τα μεταγραφικά σενάρια, όπως αυτό για τον Φρανσίσκο. Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις αρέσει πολύ και στον Ολυμπιακό και επί μήνες παρουσιαζόταν σαν στόχος των ερυθρόλευκων, τα τελευταία 24ωρα όμως το όνομά του συνδέεται με τους πράσινους, στους οποίους δεδομένα θα γίνουν αλλαγές το καλοκαίρι. Η αποτυχία ήταν παταγώδης φέτος και το καλοκαίρι η ΚΑΕ θα πρέπει να απαντήσει δυνατά, όχι μόνο για αγωνιστικούς αλλά και για επικοινωνιακούς λόγους. Και αυτό το ξέρουν και όλοι οι μάνατζερ, με τις υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Φρανσίσκο, όπως για παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, να είναι στο «περίμενε».

Αλλαγές και στην ΚΑΕ

Ενδιαφέρον πάντως στον Παναθηναϊκό δεν θα έχουν μόνο οι αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ αλλά και στην ΚΑΕ. Ο Γιαννακόπουλος πήγε με τη λογική «κόντρα σε όλους και όπου βγει» και είδε ότι δεν βγήκε σε καλό. Ο Παναθηναϊκός των επτά ευρωπαϊκών, μία από τις πιο βαριές φανέλες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν γίνεται να μην τα πάει καλά με τη Euroleague. Δεν είναι… αντίσταση, είναι λάθος. Ένα λάθος που μόνο ο Γιαννακόπουλος μπορεί να διορθώσει και έχουν ήδη αρχίσει οι φωνές για αλλαγές στα στελέχη. Οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τις σχέσεις τους με τη Euroleague και με τα στελέχη που βρίσκονται τώρα στην ΚΑΕ είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί αυτό. Δεν χρειάζονται βαριά ονόματα και εμπειρία μόνο στο παρκέ, χρειάζονται και στα γραφεία.

Το πιο περίεργο καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι το πιο περίεργο που έχει ζήσει εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ. Η σεζόν στην οποία γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του δεν πήγε όπως ήθελαν στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει πίεση προς τον Σαββίδη για μεγάλες επενδύσεις και δυνατές μεταγραφές. Πίεση που θα γίνει μεγαλύτερη λόγω του Μυστακίδη, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει την ενίσχυση της ομάδας μπάσκετ. Έχει τη διάθεση ο Ιβάν να ρίξει πολλά λεφτά για μεταγραφές; Θα το κάνει; Θα μπει στη διαδικασία «απάντησης» στον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από τις κινήσεις της ΚΑΕ; Τις απαντήσεις τις έχει μόνο ο ίδιος, οι υπόλοιποι θα τις μάθουμε το καλοκαίρι. Και θα είναι πολύ καυτό καλοκαίρι, είτε για καλό είτε όχι, για τον ΠΑΟΚ.