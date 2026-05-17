Η νέα υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν ανήλικα παιδιά στην Ελλάδα του σήμερα. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν σε διαμέρισμα έπειτα από ανώνυμη καταγγελία βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες εγκατάλειψης και ακραίας εξαθλίωσης, με τρία μικρά παιδιά να ζουν σε περιβάλλον που, σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν ακατάλληλο ακόμη και για στοιχειώδη διαβίωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αγίους Αναργύρους, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας επτά, πέντε και τριών ετών μαζί με τους γονείς τους. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι γονείς, ένας 36χρονος και μία 31χρονη, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τα όσα είχαν αποκαλυφθεί στο Περιστέρι, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις δραματικές συνθήκες μέσα στις οποίες φαίνεται πως μεγαλώνουν ορισμένα παιδιά.

Οι εικόνες από το διαμέρισμα της οδού Κερκύρας ήταν αποκαρδιωτικές. Στην ταράτσα υπήρχαν μπάζα δίπλα σε παιδικά κρεβατάκια, ενώ στο μπαλκόνι ήταν πεταμένα παιχνίδια μέσα στη σκόνη, ανάμεσα σε άπλυτα ρούχα. Το σπίτι είχε μουχλιασμένους τοίχους, φθαρμένα και σάπια κουφώματα, ενώ συνολικά η εικόνα του χώρου παρέπεμπε σε πλήρη εγκατάλειψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση αυτή δεν ήταν άγνωστη στη γειτονιά. Μάλιστα, πριν περίπου δύο χρόνια είχε υπάρξει και άλλη καταγγελία από κάτοικο της περιοχής για τις συνθήκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τότε αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί το σπίτι, είχαν συνομιλήσει με τον πατέρα και είχαν προχωρήσει σε συστάσεις σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ είχε ενημερωθεί και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Ο παππούς των παιδιών υποστήριξε ότι κοινωνική λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι και είχε διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια. Όπως ανέφερε, είχε συνομιλήσει και με τη μητέρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να συνεχίσουν να ζουν στο ίδιο περιβάλλον.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, γείτονες περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τα τρία παιδιά, υποστηρίζοντας πως συχνά κυκλοφορούσαν γυμνά στους δρόμους ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αν και πήγαιναν σχολείο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες φαίνονταν υποσιτισμένα. Όπως αναφέρουν, ο πατέρας εργαζόταν πολλές ώρες για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα, ενώ η μητέρα παρέμενε στο σπίτι χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φροντίδα τους.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ακόμη ότι όταν τα παιδιά ήταν βρέφη, άκουγαν συχνά κλάματα μέσα στη νύχτα χωρίς κάποιος από τους γονείς να ανταποκρίνεται. Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ένα περιβάλλον εξαιρετικά επιβαρυντικό για την ψυχολογία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Μετά την επέμβαση των Αρχών, οι κοινωνικές υπηρεσίες φρόντισαν ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ πλέον αναμένονται οι αποφάσεις του εισαγγελέα ανηλίκων σχετικά με την επιμέλειά τους και το αν θα επιστρέψουν ή όχι στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Παράλληλα εξετάζεται και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει στήριξη προς την οικογένεια, καθώς οι γονείς φέρονται να επικαλούνται σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία.

Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί.

Γι αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.

Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια.

Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης.

Εδώ νομίζω, επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο».