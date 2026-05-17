Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα μπαίνουν από αύριο στη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ενώ για τους υποψηφίους της Γ’ λυκείου μετρά πλέον αντίστροφα ο χρόνος και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα για λύκεια, γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η εξεταστική διαδικασία θα διαρκέσει έως και τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα αρχίζουν και οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι οποίες είναι γνωστές και ως «ενδοσχολικές». Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς ακολουθεί η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των απολυτήριων εξετάσεων αναμένεται να εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου 2026.

Στην τελική ευθεία εισέρχονται και τα γυμνάσια της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου 2025.

Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ξεκινά και η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων η έναρξη έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Όσον αφορά τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, η σχολική χρονιά θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ειδικότερα, το διδακτικό έτος για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία σε όλη την επικράτεια θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.