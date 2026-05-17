Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, η Ιουνία, η Γιουνία, ο Σόλων, ο Σόλωνας και ο Σολόχων.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ανδρόνικος

Ανδρονίκη

Ιουνία

Γιουνία

Σόλων

Σόλωνας

Σολόχων

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ιουλία

Ιουλιανή

Ιουλίτσα

Γιουλία

Γιούλα

Γιουλίτσα

Τζούλια

Γιούλη

Ιούλιος

Γαλάτεια

Γαλατία

Φαεινός

Φαεινή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κυριακή του Τυφλού, τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος. Στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται επίσης ο Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, οι Άγιοι Σολόχων, Παμφαμήρ και Παμφυλών, οι Όσιοι Νεκτάριος και Θεοφάνης, κτήτορες της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, ο Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου και άλλοι Άγιοι. Η 17η Μαΐου είναι επίσης η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας και η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία: Οι Απόστολοι που τιμώνται στις 17 Μαΐου

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 17 Μαΐου. Στο εορτολόγιο αναφέρονται ως Απόστολοι και η μνήμη τους συνδέεται με την πρώτη περίοδο της χριστιανικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι δύο μορφές ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο των προσώπων που συνέβαλαν στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή.

Η παρουσία τους στο εορτολόγιο υπογραμμίζει τη σημασία των πρώτων αποστολικών κοινοτήτων, μέσα από τις οποίες ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε πέρα από τα αρχικά γεωγραφικά του όρια.

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Άγιος Σολόχων ο μάρτυρας, μαζί με τους Αγίους Παμφαμήρ και Παμφυλών. Η μνήμη τους εντάσσεται στην παράδοση των μαρτύρων που τιμώνται για τη σταθερότητά τους στην πίστη.

Η 17η Μαΐου του 2026 συμπίπτει επίσης με την Κυριακή του Τυφλού, μία από τις Κυριακές της περιόδου μετά το Πάσχα, η οποία συνδέεται με το ευαγγελικό γεγονός της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού.

Παράλληλα, η ημέρα έχει και διεθνή κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τιμάται η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας και η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία τιμώνται ως μορφές της αποστολικής παράδοσης της πρώτης Εκκλησίας.

Ακούστε το Απολυτίκιον

Εορτολόγιο Μαΐου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Μαΐου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.